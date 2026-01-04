Edmundo González pide liberar a presos políticos en Venezuela para una transición democrática

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia se pronunció este domingo 4 de enero del 2025 tras la captura de Nicolás Maduro. En un video en redes sociales, indicó que la detención del presidente "es un paso importante" hacia la normalización del país, "pero no suficiente".

"Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente", dijo en un mensaje desde el exilio e hizo un llamado a que se respete la voluntad expresada en las urnas por el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales de 2024.

La "normalización" del país será posible cuando "se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas" y se respete "la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo", dijo González Urrutia.

González Urrutia sostuvo que la salida de Maduro del país y su sometimiento a la justicia representan un hecho relevante, pero insuficiente frente a las tareas pendientes. Entre ellas, mencionó como prioridad la liberación inmediata de los presos políticos, a quienes calificó como “secuestrados” por el régimen saliente.

“Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”, enfatizó.

En su intervención, el presidente electo recalcó que su legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo mayoritario expresado en las urnas. Aseguró que su proyecto político se fundamenta en la lealtad al Estado de derecho y a la dignidad de los ciudadanos, y que sus decisiones estarán guiadas exclusivamente por la voluntad soberana del pueblo venezolano.

González Urrutia también hizo un llamado a la unidad nacional como condición para iniciar un proceso de reconstrucción del país. Señaló que Venezuela necesita verdad, justicia y reparación para cerrar un ciclo marcado por persecuciones, violaciones de derechos y fractura institucional.

Asimismo, exhortó a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad a cumplir con su deber constitucional y respetar los resultados electorales. Indicó que su lealtad debe estar con la voluntad expresada en las urnas y no con intereses políticos o personales.