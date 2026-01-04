Definen fecha y hora para que Nicolás Maduro y Cilia Flores se presenten ante un juez en EE.UU.

El derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro comparecerá ante un juez de Nueva York mañana, lunes 5 de enero del 2026 al mediodía, anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo. Maduro fue capturado en Caracas el sábado 4 de enero del 2026 tras un operativo especial de las fuerzas militares de Estados Unidos.

El juez federal Alvin K. Hellerstein será el encargado de esta diligencia, a la que también deberá someterse Cilia Flores, esposa de Maduro.

El juez de 92 años ha tenido asuntos de relevancia, algunos relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y una demanda contra Harvey Weinstein.

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que el 3 de enero de 2026 hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló a través de X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. "Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses".