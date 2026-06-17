Reunión en el Pentágono: EEUU destaca a Ecuador como 'socio modelo'

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador difundió este 17 de junio de 2026 la transcripción completa del encuentro entre el presidente Daniel Noboa y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

La reunión se desarrolló en el Pentágono y estuvo centrada en la cooperación bilateral para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y las amenazas a la seguridad regional.

La conversación dejó varios mensajes sobre la relación entre ambos países, el papel de Ecuador en la estrategia de seguridad hemisférica y los desafíos que enfrentan las naciones de la región ante el avance de grupos criminales transnacionales.

Ecuador, un "socio modelo" en la estrategia regional

Durante su intervención, Hegseth calificó a Ecuador como un "socio modelo" en la lucha contra las redes criminales que operan en América Latina.

Además, agradeció la participación del país en iniciativas impulsadas por la administración estadounidense para combatir a los carteles y fortalecer la seguridad regional, como el 'Escudo de las Américas'.

El funcionario también señaló que Washington busca pasar de los compromisos a las acciones concretas, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de los países aliados para enfrentar amenazas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.

La visión de Noboa: Cooperación transfronteriza

Uno de los principales mensajes del presidente Daniel Noboa fue la necesidad de que los países del continente trabajen de manera coordinada.

Noboa sostuvo que las organizaciones criminales operan de forma conjunta a través de las fronteras y que los gobiernos deben responder con el mismo nivel de cooperación.

El Mandatario mencionó que Ecuador ha mantenido acciones de coordinación con países como Perú, Bolivia y Colombia, y afirmó que la colaboración regional será clave para enfrentar los desafíos de seguridad que se presentan en los próximos años.

Economía y seguridad: Un enfoque integral

Otro de los puntos más relevantes de la reunión fue la visión de Noboa sobre el financiamiento de las operaciones de seguridad.

El Presidente señaló que es partidario de impulsar el comercio y la inversión como mecanismos para generar recursos que permitan sostener las estrategias de combate al crimen organizado.

Según explicó, la cooperación económica entre Ecuador y Estados Unidos podría contribuir a fortalecer operaciones conjuntas y crear condiciones para una mayor estabilidad en la región.

También planteó que el desarrollo económico puede convertirse en un complemento de las acciones de seguridad.

La advertencia sobre los grupos criminales

Durante el encuentro, Noboa advirtió que las organizaciones criminales y grupos extremistas continúan adaptándose a las estrategias implementadas por los gobiernos.

Por ello, insistió en la necesidad de actuar con rapidez y reforzar la cooperación internacional para evitar que estas estructuras encuentren nuevas formas de operar.

El Presidente sostuvo que los desafíos de seguridad evolucionan constantemente y requieren respuestas coordinadas entre los países que comparten amenazas comunes.

La reunión concluyó con el compromiso de ambas delegaciones de continuar el diálogo y profundizar la cooperación en materia de defensa y seguridad.