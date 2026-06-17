Bernardo Silva se suma al nuevo Real Madrid de Mourinho

Gran Bretaña - 25 de mayo de 2026. Bernardo Silva, del Manchester City, celebra con el trofeo de la Community Shield

El Real Madrid, que busca un nuevo impulso tras una última temporada para olvidar, anunció este miércoles el fichaje del jugador internacional portugués Bernardo Silva para las dos próximas temporadas.

Libre tras su salida del Manchester City, donde ganó 19 títulos desde su llegada en 2017, incluida la primera Liga de Campeones del club inglés (2023), el centrocampista de 31 años se unirá hasta 2028 al Real Madrid tras el Mundial 2026.

A las órdenes de Pep Guardiola en el Etihad Stadium, Silva disputó 459 partidos con los citizens, y anotó un total de 76 goles.

En su palmarés brillan con fuerza las cuatro Premier League consecutivas (2021-2024), el triplete de Premier-Copa de Inglaterra y Champions de 2023 y los cuatro títulos domésticos conquistados en la temporada 2018-2019 (Community Shield, Copa de Inglaterra, Copa de la Liga y Premier League).

Canterano del Benfica, antes de llegar a Inglaterra Silva vistió en Francia los colores del Mónaco (2014-2017), ganando la Ligue 1 en 2017 junto a un jovencísimo Kylian Mbappé, ahora estrella consolidada en el Real Madrid.

El lisboeta es uno de los fichajes con los que el club blanco desea recuperar el rumbo, luego de dos temporadas sin ningún título.

A su firma se suman los fichajes ya confirmados de su compatriota, el entrenador José Mourinho, y del lateral izquierdo Marc Cucurella, internacional con España.

Se espera además que el club blanco anuncie oficialmente el fichaje del defensa francés Ibrahima Konaté.

Por el momento, Silva está en Norteamérica junto a la selección de Portugal para disputar su tercer Mundial. La Seleçao entra en liza este mismo miércoles contra RD Congo, con Silva en el once inicial.

Interés del Barça

Unirse al Real Madrid supone para Bernardo Silva conocer el fútbol español, después de pasar la última década en la todopoderosa Premier League, de la que se despidió el pasado mes emocionándose en la despedida del público del Etihad Stadium.

Su salida del Manchester City había sido anunciada a mediados de abril y entonces los Sky Blues destacaron la "contribución incalculable" y que se había convertido en "uno de los jugadores más queridos de la historia" de la entidad.

En los últimos meses, el nombre de Bernardo Silva había sonado también como posible incorporación del FC Barcelona, que según la prensa catalana estaba muy interesado en su fichaje.

Según el diario Sport, el futbolista llegó a viajar a Barcelona y a reunirse con abogados y especialistas en derecho fiscal para analizar como sería su eventual nuevo contrato, que no llegó a materializarse finalmente.

La prensa española también especuló con un interés del otro grande de LaLiga, el Atlético de Madrid, pero finalmente Silva optó por ponerse a las órdenes de Mourinho en el Santiago Bernabéu.