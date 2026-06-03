EE.UU. propone nuevos aranceles por trabajo forzoso

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso la imposición de nuevos aranceles a 60 economías, entre ellas Ecuador, México, China y la Unión Europea, por considerar que no aplican medidas suficientes para frenar la importación de productos vinculados al trabajo forzoso.

Los gravámenes planteados oscilan entre el 10% y el 12,5% y forman parte de la estrategia comercial impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump. La propuesta todavía deberá pasar por un período de comentarios públicos antes de que se tome una decisión definitiva.

Según el documento oficial, Estados Unidos concluyó que varias economías no han aplicado de manera efectiva prohibiciones contra productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzado, situación que según Washington afecta la competitividad de los trabajadores estadounidenses.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, aseguró que esta situación genera “condiciones de desigualdad” para la industria norteamericana.

En el caso de Ecuador, el país fue incluido dentro del grupo que, según el USTR, no aplica de manera efectiva estas restricciones comerciales. Sin embargo, la propuesta contempla excepciones para ciertos productos, entre ellos café, carne de res y algunas frutas y frutos secos.

México reaccionó al anuncio señalando que iniciará conversaciones con autoridades estadounidenses para exponer las acciones implementadas contra el trabajo forzado, especialmente en exportaciones que no están cubiertas por el tratado comercial T-MEC.

El período para presentar observaciones públicas se extenderá hasta el próximo 6 de julio, tras lo cual el USTR realizará audiencias antes de definir si los aranceles entran en vigencia.