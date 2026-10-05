Estados Unidos retira bombarderos B-1 de base británica tras nuevas amenazas

Estados Unidos retiró sus bombarderos B-1 de la base RAF Fairford, en Reino Unido, tras nuevas amenazas y un incidente que dejó seis detenidos a finales de septiembre.

Estados Unidos confirmó este domingo 4 de octubre de 2026 el retiro de todos sus bombarderos B-1 desplegados en la base aérea británica de RAF Fairford, en el suroeste de Inglaterra.

Según un funcionario del Departamento de Defensa, las aeronaves fueron enviadas de regreso a sus bases de origen en Estados Unidos luego de que surgieran “nuevas amenazas” contra la instalación militar.

¿Por qué retiraron los bombarderos?

Funcionarios estadounidenses citados por medios como CNN y The New York Times señalaron que los comandantes recibieron nuevas advertencias sobre una posible amenaza contra la base.

Dos funcionarios dijeron a The New York Times que la información apuntaba a un supuesto complot respaldado por Irán. Sin embargo, Teherán rechazó categóricamente estas acusaciones.

El primer ministro británico, Andy Burnham, aseguró además que existían “fuertes indicios” de una posible implicación iraní, aunque hasta el momento no existe una conclusión judicial definitiva que confirme esa responsabilidad.

Una base utilizada por Estados Unidos

RAF Fairford ha sido utilizada por Estados Unidos para operaciones militares y, en marzo de 2026, Reino Unido autorizó su uso en ataques defensivos contra Irán.

La salida de los bombarderos B-1 llama la atención porque, según funcionarios estadounidenses, es inusual que estas aeronaves regresen directamente a Estados Unidos en lugar de ser trasladadas a otra base de la región.