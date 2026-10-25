Tres aprehendidos por transportar 2 500 litros de presunto diésel ilegal en Esmeraldas

La Policía Nacional encontró aproximadamente 2 500 litros de presunto diésel durante un operativo en Esmeraldas.

Tres personas fueron aprehendidas por el presunto transporte ilegal de combustible en Esmeraldas. El procedimiento fue informado por la Policía Nacional este sábado 24 de octubre de 2026.

El operativo se desarrolló en la vía del Pacífico, a la altura del ingreso a la parroquia Vuelta Larga, en el distrito Rioverde, donde los agentes interceptaron un camión y una camioneta.

Durante la inspección, los uniformados encontraron 10 cisternas con aproximadamente 2 500 litros de una sustancia con características similares al diésel.

¿Qué ocurrió con los tres aprehendidos en Esmeraldas?

Según la Policía Nacional, los ocupantes de los vehículos no presentaron los documentos habilitantes para transportar el presunto combustible.

Las autoridades deberán determinar la procedencia del combustible y las posibles responsabilidades de los involucrados.

Hasta el reporte del sábado 24 de octubre, no se había informado sobre la situación judicial de los aprehendidos ni sobre el origen de la sustancia encontrada.