Elecciones en EE. UU.: los 'No Sabo Kids', la generación latina que gana protagonismo

Los 'No Sabo Kids' son jóvenes estadounidenses de origen latino que no dominan el español, pero mantienen vínculos con sus raíces culturales.

¿Ser latino sin hablar español? Esa es la realidad de muchos jóvenes estadounidenses conocidos como los 'No Sabo Kids', una generación que ha ganado visibilidad en medio de las elecciones de medio término celebradas el martes 3 de noviembre de 2026.

Son hijos o descendientes de inmigrantes latinoamericanos que nacieron o crecieron en Estados Unidos y que, aunque mantienen vínculos con sus raíces culturales, no dominan el español.

Su presencia en el debate electoral refleja el crecimiento de nuevas generaciones de votantes latinos, cuyas preocupaciones van desde la inmigración hasta el empleo, la educación y el costo de vida.

¿Por qué los llaman 'No Sabo Kids'?

El término nace de una expresión que muchos niños de familias hispanas utilizan por error: 'no sabo', en lugar de 'no sé'.

Aunque inicialmente se utilizaba para burlarse de quienes tenían dificultades con el español, el concepto ganó popularidad en redes sociales como TikTok, donde jóvenes latinos comenzaron a utilizarlo para hablar de su identidad.

Para muchos de ellos, no hablar perfectamente el idioma de sus padres o abuelos no significa dejar de ser latinos, sino formar parte de una generación que creció entre dos culturas.

¿Por qué se habla de ellos en las elecciones de EE. UU.?

El voto latino ha adquirido importancia en las elecciones estadounidenses por el crecimiento de esta población y la incorporación de nuevos jóvenes al electorado.

Según estimaciones del Pew Research Center, un centro de investigación estadounidense no partidista, alrededor de 39 millones de latinos estaban habilitados para votar en 2026, una cifra equivalente a aproximadamente el 16% del electorado estadounidense.

Además, el Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica (CIRCLE), de la Universidad de Tufts, estimó que unos 10,8 millones de jóvenes latinos de entre 18 y 29 años reunían los requisitos para votar.

Sin embargo, estas cifras corresponden al electorado latino en general y no exclusivamente a quienes se identifican como 'No Sabo Kids'.

¿Qué les preocupa a los jóvenes latinos?

Las políticas migratorias del presidente Donald Trump, las deportaciones y el futuro de las familias inmigrantes forman parte de los asuntos que generan debate entre estas comunidades.

A esto se suman el acceso a la vivienda, las oportunidades laborales, los costos de la educación y el aumento de los precios.

Una encuesta del Pew Research Center, publicada el 16 de octubre de 2026, encontró que el 51% de los votantes latinos registrados respaldaba a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes, frente al 24% que apoyaba a los republicanos. Otro 18% permanecía indeciso.