Elecciones, embargo petrolero, narcotráfico: los desencuentros entre EE.UU. y Venezuela

Estados Unidos señala a Nicolás Maduro como cabecilla del Cartel de los Soles.

Elecciones, embargo petrolero, narcotráfico o migrantes. Numerosas cuestiones enfrentan desde 2013 a Venezuela y Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump anunció el sábado un "ataque a gran escala" y la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Washington, al igual que parte de la comunidad internacional, no reconoce la legitimidad del socialista Nicolás Maduro para presidir Venezuela. Tras la violenta represión de las manifestaciones que siguieron a su primera elección, en 2013, Estados Unidos sancionó a varios altos cargos del país por violaciones de los derechos humanos.

El Gobierno de Estados Unidos también calificó de "ilegítima" su reelección en 2018 y, posteriormente, la de 2024, que la oposición asegura haber ganado.

Acusaciones de injerencia

En Fuerte Tiuna, Venezuela, así quedaron los edificios luego del ataque de Estados Unidos. AFP

Venezuela ha acusado en varias ocasiones a Estados Unidos de injerencia. En 2019, tras un intento de insurrección militar, Maduro afirmó que Washington había ordenado "un golpe de Estado fascista".

Al año siguiente, el presidente venezolano acusó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de haber "dirigido directamente" un intento de "incursión armada" por mar, en la que participaron dos exsoldados estadounidenses.

Embargo petrolero de EE.UU.

El presidente Donald Trump en una imagen de archivo. EFE

Con el objetivo de asfixiar económicamente al país y expulsar a Maduro del poder, Washington impuso en 2019 un embargo al petróleo venezolano, que afectó al pilar de la frágil economía venezolana.

Antes de su entrada en vigor, el petróleo representaba 96 % de los ingresos nacionales y tres cuartas partes de los ingresos petroleros procedían de clientes estadounidenses. Ahora, Venezuela vende su producción petrolera en el mercado negro a precios mucho más bajos, especialmente a China.

Acusaciones de narcotráfico

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), la primera dama, Cilia Flores (d), y el diputado y vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), EFE

En marzo de 2020, Nicolás Maduro fue acusado en Estados Unidos de "narcoterrorismo" y Washington ofreció USD 15 millones por cualquier información que permitiera su detención.

Esta recompensa se elevó a 25 millones a principios de 2025, tras la toma de posesión del presidente venezolano para un tercer mandato, y luego a 50 millones en agosto, antes de que Estados Unidos desplegara un importante dispositivo militar en el mar Caribe y lanzara ataques contra presuntos narcotraficantes.