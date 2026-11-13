Estado de la Amazonía brasileña declara emergencia por incendios forestales

Fuego y sequía severa obligan a declarar estado de emergencia en la Amazonía de Brasil

El estado brasileño de Pará, en la Amazonía, ha declarado una emergencia ambiental por cientos de incendios forestales que arden en medio de una fuerte sequía asociada al fenómeno de El Niño.

En lo que va de noviembre Pará lleva registrados algo más de 5 000 incendios, casi la misma cantidad de todo el mes en 2025, según datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

Más de 700 incendios en 48 horas

Casi 700 incendios estuvieron activos en las últimas 48 horas.

La Amazonía brasileña está afectada por El Niño, un fenómeno climático que eleva las temperaturas y provoca sequías en la región.

En Pará, que tiene 8,7 millones de habitantes, la sequía es "severa" y la "vegetación reseca favorece la propagación del fuego y amenaza a comunidades, bosques y actividades productivas", explicó el gobierno estadual, que decretó la emergencia durante los próximos 120 días.

La medida prohíbe usar fuego para limpiar áreas de pastizales y libera recursos adicionales para apagar los incendios y prevenir nuevos focos, informaron las autoridades el jueves.

Cierre de escuelas por incendios

Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía brasileña en el estado de Amazonas, cerró las escuelas a principios de octubre debido al riesgo para la salud del humo de cientos de incendios que ardían en la selva alrededor de la ciudad.

La Amazonía es la mayor selva tropical del mundo y su conservación es clave para frenar el calentamiento global.

En 2024, la Amazonía brasileña registró un récord de incendios forestales. Este año se prevé particularmente severo, con un pico previsto en diciembre.

El Niño, como se conoce al calentamiento de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental, va camino de ser este año el más potente jamás registrado, según los expertos.