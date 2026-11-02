Emergencia en Tumbes: Lluvias dejan bajo el agua a Puerto Perú en la frontera con Ecuador 

Las intensas precipitaciones registradas entre la noche del domingo 1 de noviembre y la madrugada del lunes 2 de noviembre provocaron una severa emergencia en el extremo norte de Perú.

El asentamiento de Puerto Perú, ubicado en el distrito de Aguas Verdes y muy cerca de la frontera con Ecuador, quedó completamente inundado tras varias horas de copiosas lluvias asociadas a los efectos del Fenómeno El Niño.

Las imágenes difundidas desde la zona afectada mostraron calles convertidas en caudalosos riachuelos y a los residentes soportando aniegos que superaban la altura de las piernas.

Ante este panorama, personal militar y brigadistas de defensa civil ingresaron al sector para auxiliar de inmediato a las familias atrapadas y evacuar a los vecinos en situación de vulnerabilidad.

La emergencia en esta zona fronteriza se vio agravada por el incremento crítico del caudal del río Zarumilla, el cual llegó a registrar 242 metros cúbicos por segundo.

Esta crecida desbordó las capacidades de drenaje local y puso en alerta a diversos sectores urbanos, obligando a la municipalidad provincial a desplegar ayuda humanitaria inicial para un centenar de familias afectadas.

Los reportes meteorológicos compartidos por instituciones especializadas detallaron acumulados pluviales muy elevados en la región, destacando registros críticos como los más de 104 milímetros acumulados en la zona de El Salto.

Esta alta concentración de agua pluvial en cortos periodos de tiempo sobrepasó los sistemas de contención y desató la activación repentina de múltiples quebradas en Tumbes y Zarumilla.

La situación también se complicó en otros puntos del departamento norteño, donde vías de comunicación clave sufrieron bloqueos parciales debido al desborde de cauces menores como la quebrada Marco Felipe.

Municipios aledaños y localidades de San Jacinto, Corrales y Pampas de Hospital reportaron acumulación masiva de agua en zonas urbanas, obstaculizando el tránsito peatonal y vehicular.

Finalmente, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) elevó la alerta hidrológica tras confirmarse que el río Tumbes superó el umbral rojo de peligro.

Mientras las autoridades mantienen un monitoreo permanente ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en la cuenca binacional, las Fuerzas Armadas continúan desplegando motobombas y recursos para mitigar los daños en los puntos más críticos de la región.