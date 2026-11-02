Guía Astronómica de Noviembre 2026: Los eventos que este mes iluminarán el firmamento

Noviembre de esparcimiento celeste: Conoce los eventos astronómicos que iluminarán el cielo este mes.

El Observatorio Astronómico de Quito (EAQ) de la Escuela Politécnica Nacional ha presentado el calendario oficial con los eventos astronómicos más destacados para el mes de noviembre de 2026.

Desde alineaciones planetarias y conjunciones hasta lluvias de meteoros y superlunas, el cielo nocturno ofrecerá múltiples espectáculos observables tanto con una simple vista como con equipos especializados.

Fases lunares y hitos orbitales

1 de noviembre (Cuarto Menguante)

A las 15:28 ECT, la Luna se situará en cuadratura con el Sol, permitiendo observar el 50% de su cara visible.

Es un momento idóneo para el estudio telescópico de cráteres y mares gracias a las sombras en el terminador.

De desfiles planetarios a las Leónidas: El Observatorio Astronómico de Quito revela la agenda del mes. Pexels

9 de noviembre (Luna Nueva)

A las 02:02 ECT, la Luna alcanzará una elongación de 0° respecto al Sol.

Al quedar completamente a oscuras, brindará la ventana más favorable del mes para la astrofotografía de larga exposición y objetos de cielo profundo.

13 de noviembre (Apogeo / "Microluna")

A las 12:57 ECT, el satélite se ubicará en el punto más alejado de su órbita (405 649 km), luciendo ligeramente más pequeño y atenuado.

17 de noviembre (Cuarto Creciente)

A las 06:47 ECT, se completará la primera fase del ciclo tras la luna nueva, siendo visible desde el mediodía hasta la medianoche.

24 de noviembre (Superluna del Castor)

A las 09:53 ECT, la Luna alcanzará su plenilunio en coincidencia casi exacta con su perigeo (el 25 de noviembre a 359 336 km).

Se verá hasta un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual, cruzando el cielo de Tauro durante toda la noche.

Superluna del Castor, alineaciones y lluvias de estrellas: El calendario astronómico imperdible de noviembre. Pexels

Conjunción y desfiles planetarios

2 de noviembre (Alineación matutina)

Durante la madrugada (02:30 a 05:00 ECT), la Luna menguante se alineará con los planetas Marte (de matiz rojizo) y Júpiter (de intenso brillo blanco), junto a la estrella Régulo en la constelación de Leo.

7 de noviembre (Conjunción Luna-Venus)

Entre las 04:30 y las 05:00 ECT, una delgadísima Luna menguante se unirá al brillante Venus (el lucero del alba) en la constelación de Virgo, formando una de las postales más hermosas del mes.

18 de noviembre (Mercurio en dicotomía)

El planeta Mercurio mostrará exactamente la mitad de su disco iluminado en su aparición matutina, visible con telescopios o cielos despejados antes del amanecer.

20 de noviembre (Conjunción Luna-Saturno y Máxima Elongación de Mercurio)

Por un lado, la Luna gibosa creciente se unirá a Saturno en la constelación de Piscis desde las 19:00 ECT.

Por otro lado, Mercurio alcanzará su máxima elongación occidental (19° respecto al Sol), ofreciendo su mejor oportunidad de observación del mes con una magnitud de -0.6.

Guía astronómica: Estos son los fenómenos que no te puedes perder en el cielo durante noviembre.

30 de noviembre (Gran reencuentro celeste)

Para cerrar el mes, la Luna volverá a alinearse en la madrugada (desde las 03:00 ECT) con Marte, Júpiter y la estrella Régulo sobre el horizonte este.

Cometas y lluvias de estrellas

12 de noviembre (Cometa 69P/Taylor en perihelio)

El cometa alcanzará su punto más cercano al Sol (aprox. 340 millones de kilómetros).

Con una magnitud de 12.0, requerirá telescopios de apertura media o grande para su detección en el cielo matutino.

17 de noviembre (Máximo de las Leónidas)

La célebre lluvia de meteoros, originada por el cometa 55P/Tempel-Tuttle, registrará su pico con una tasa estimada de 5 a 20 meteoros por hora.

Las condiciones serán óptimas en la madrugada, ya que la Luna se habrá ocultado antes de la medianoche.

21 de noviembre (Máximo de las Alfa-Monocerótidas)

Con un radiante en la constelación de Monoceros, esta lluvia destaca por producir ocasionales e intensos estallidos de cientos de meteoros en lapsos cortos.

Se recomienda buscar sitios oscuros en las horas previas al alba.