Emotivo reencuentro entre madre y su hijo tras permanecer 50 días detenido por migración

Fotografía de una de las visitas que la madre pudo hacer a su hijo en el centro de detención.

El emotivo reencuentro entre una madre y su hijo autista de 15 años se popularizó en redes sociales. María García y su Hijo Emmanuel pudieron encontrarse tras 50 días separados.

María García, una comerciante radicada en Houston, buscó durante semanas a su hijo Enmmanuel González. El menor salía a vender frutas con ella en un parque y un día se separó y desapareció el pasado 4 de octubre. Ese mismo día reportó la desaparición al Departamento de Policía, tras una búsqueda desesperada por calles, hospitales, paradas de autobuses, etc.

La mujer no supo que su hijo fue hallado por la policía sin un acompañante y entregado al departamento de inmigración. García emprendió un proceso incesante de búsqueda del niño con el apoyo de organizaciones proinmigrantes y contó su historia en una rueda de prensa el 10 de octubre.

Ese mismo día recibió la llamada telefónica de un detective de la policía que llevaba el caso para informarle que sabían el paradero de su hijo: lo habían entregado a las autoridades de migración de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), detalla el canal Univisión.

La propia policía lo había trasladado y entregado al albergue. El joven permaneció más de 50 días en el centro de detención de menores. Mientras tanto, la madre ha ha pasado pruebas de ADN, ha puesto sus huellas, ha entregado documentos de Emmanuel.

Tras 50 días de separación el menor volvió a casa con su madre. El momento del reencuentro se quedó grabado en un video en el que se ve cómo la madre lo abraza y llora.