Rescatan a 163 niños víctimas de abuso y trata durante una operación internacional en Florida

El operativo involucró a autoridades de Estados Unidos y de otros 12 países

Una operación de cinco días permitió localizar y poner a salvo a 163 niños y adolescentes desaparecidos o que se encontraban en situaciones de abuso, negligencia y posible trata de personas.

El operativo involucró a autoridades de Estados Unidos y de otros 12 países donde también se ejecutaron operativos para exponer a una posible red de trata de menores.

163 menores fueron localizados

Las autoridades de Florida informaron sobre el rescate de 163 niños y jóvenes de entre 2 meses y 17 años durante la denominada “Operación Escudo Estatal”.

Según el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), varios de los menores habían sufrido distintos niveles de abuso, negligencia, explotación o exposición a actividades delictivas.

Los niños fueron trasladados de manera segura a centros de atención, donde recibieron apoyo de servicios sociales, profesionales de bienestar infantil, personal médico y defensores de víctimas.

También participaron el Departamento de Niños y Familias de Florida y el Departamento de Justicia Juvenil.

Estas son las ciudades donde fueron encontrados

El FDLE detalló que los 163 menores fueron localizados en diferentes zonas de Florida:

Bahía de Tampa: 46 niños

46 niños Miami: 41 niños

41 niños Jacksonville: 32 niños

32 niños Orlando: 21 niños

21 niños Fort Myers: 12 niños

12 niños Pensacola: 8 niños

8 niños Tallahassee: 3 niños

La información de los rescates fue registrada a través del Centro de Información sobre Personas Desaparecidas y en Peligro (MEPIC).

Las autoridades señalaron que el objetivo fue garantizar que cada menor quedara bajo protección y recibiera la atención correspondiente.

Tres personas fueron detenidas

Hasta ahora, tres personas fueron arrestadas en relación con los casos investigados.

Uno de los detenidos enfrenta tres cargos por actos lascivos con un menor y una orden de arresto por interferencia en la custodia de un menor.

Otro sospechoso fue acusado de agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 16 años, mientras que un tercero enfrenta cargos por interferencia en un caso de custodia de menores y resistencia a la autoridad sin violencia.

Operación cruzó fronteras

La operación también se extendió a Alabama, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Tennessee y Puerto Rico.

Además, participaron autoridades de 12 países como parte de las acciones para localizar a menores y avanzar en las investigaciones.

Países que participaron en la operación

Brasil

Canadá

Colombia

Dominica

Finlandia

Ghana

Guatemala

Italia

Jamaica

México

España

Taiwán

Las autoridades de Florida calificaron el despliegue como uno de los operativos de recuperación de menores más grandes realizados en Estados Unidos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, señaló que los niños encontrados ahora están a salvo y reciben atención.

Las autoridades anticiparon que podrían producirse más detenciones en los próximos días, mientras se determina quiénes estarían involucrados en los distintos casos de abuso, explotación, desaparición y trata de personas.