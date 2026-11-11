Fiscalía interviene domicilio del alcalde de Naranjal por presunta corrupción

La Fiscalía General del Estado intervino el domicilio del alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, este miércoles 11 de noviembre de 2026.

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó un acto urgente en el domicilio de Juan Carlos Rivera, alcalde de Naranjal, provincia de Guayas, este miércoles 11 de noviembre de 2026.

Según informó la Fiscalía, la diligencia tuvo como objetivo recabar indicios sobre un hecho que podría dar lugar al inicio de una investigación.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció en su cuenta de X un operativo relacionado con el denominado caso 'Naranjal', que investiga una presunta estructura de corrupción dentro de la Municipalidad.

Reimberg informa sobre allanamientos en Naranjal

El ministro señaló que la intervención se desarrolla en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsificación y uso de documentos falsos, entre otros.

Reimberg indicó que se realizaron allanamientos en un inmueble y una finca, donde los agentes buscaban elementos de convicción que contribuyan a las investigaciones.

Asimismo, confirmó que el alcalde de Naranjal no se encontraba en los lugares intervenidos.

El operativo continúa en desarrollo

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han detallado los indicios encontrados durante las diligencias.

La Fiscalía tampoco ha confirmado una formulación de cargos contra el alcalde. La intervención en su domicilio no implica, por sí sola, que exista una responsabilidad penal establecida.

El operativo continúa en desarrollo y se espera que las autoridades proporcionen más información sobre sus resultados.