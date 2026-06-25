Fallece la esposa del futbolista Héctor Bello al proteger a su hija en el terremoto de Venezuela

La esposa del futbolista Héctor Bello fue encontrada muerta entre los escombros

El futbolista Héctor Bello confirmó el fallecimiento de su esposa, Andrea, mientras protegía a la hija de ambos durante el colapso de una estructura.

El jugador del Marítimo de La Guaira, equipo de la Segunda División de Venezuela, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales durante la madrugada de este jueves 25 de junio.

En varias historias publicadas en Instagram, Bello compartió fotografías junto a su esposa y su hija de un año, además de un mensaje en el que expresó el dolor que atraviesa tras la pérdida de su compañera.

El futbolista compartió en Instagram fotos en memoria de su esposa IG / Héctor Bello

Un acto de amor extremo que salvó una vida

De acuerdo con reportes de medios venezolanos, Andrea protegió con su cuerpo a la pequeña de un año cuando una estructura colapsó a causa del terremoto. La menor sobrevivió al incidente.

En su publicación, el futbolista escribió: "Nos dejaste solo en la lucha mami, me dejaste solito con nuestra hija".

En otro mensaje añadió que no sabe cómo explicarle a su hija que su madre perdió la vida para salvar la de ella.

El desgarrador mensaje de Héctor Bello

Bello también expresó la impotencia de no haber estado presente durante la emergencia. "¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada?", escribió el deportista.

Las publicaciones generaron numerosas muestras de solidaridad por parte de compañeros, clubes, aficionados y usuarios de redes sociales, quienes enviaron mensajes de apoyo a la familia.

Andrea no dudó un segundo en proteger a su pequeña hija de apenas un año IG / Héctor Bello

El terremoto deja víctimas y daños en Venezuela

La historia de la familia Bello se suma a las consecuencias que dejó el terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela, donde continúan las labores de búsqueda, rescate y atención a las personas afectadas.

Mientras las autoridades mantienen las evaluaciones de daños, distintas naciones de la región, entre ellas Ecuador, anunciaron el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados para colaborar en la emergencia.