Un bebé fue rescatado con vida de los escombros en Venezuela

Un bebé fue rescatado ileso de entre los escombros tras los terremotos de Venezuela.

Un bebé fue rescatado con vida e ileso de entre los escombros en La Guaira, Venezuela, convirtiéndose en un símbolo de esperanza tras el devastador doble terremoto de magnitudes 7,1 y 7,5 que sacudió al país.

El conmovedor rescate ocurrió en las últimas horas y el video se ha vuelto viral en las redes sociales de medios internacionales.

El suceso tuvo lugar en el estado costero de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico.

Vecinos rescataron al bebé

Fueron los propios vecinos de la zona quienes actuaron con rapidez. Removieron los bloques de concreto de la estructura colapsada antes de la llegada de los equipos especializados.

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De acuerdo con las evaluaciones del personal médico, el pequeño se encuentra fuera de peligro y no sufrió heridas de gravedad.

En la misma región de La Guaira se reportó también el rescate de tres niños hermanos que lograron salir con vida de un edificio