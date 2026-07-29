Presidente electo de Colombia asumirá el cargo en Cali tras autorización del Congreso

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se posesionará el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali después de que el Congreso aprobara el traslado temporal de sus funciones a esa ciudad para ese día.

La posesión presidencial en Colombia se realiza tradicionalmente en la sede parlamentaria en la capital, Bogotá, pero el ultraderechista solicitó que la ceremonia se haga en Cali tras vencer en las elecciones de junio al senador Iván Cepeda.

Con la aprobación de su propuesta, el mandatario electo consiguió su primera victoria legislativa en un Congreso en el que tiene una representación minoritaria.

Rechazo a posesionarse en cuartel militar

De La Espriella buscaba posesionarse en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca. Pero el presidente Gustavo Petro no autorizó el uso de instalaciones militares para el evento.

Con 58 votos a favor y 30 en contra, el Senado ratificó el traslado de sus funciones ese día a un auditorio universitario en Cali, la tercera ciudad más poblada del país golpeada por constantes ataques de las guerrillas.

De La Espriella quiere consolidar el apoyo en el Congreso de los partidos tradicionales para sacar adelante sus reformas, como recortar en un 40% el tamaño del Estado y atacar con mano dura a guerrilleros y narcotraficantes.

El abogado millonario de 47 años ha dicho que recurrirá a decretos en caso de que el Congreso bloquee sus reformas.