Panamericana Norte: estos cambios regirán durante 20 días por trabajos entre av. Simón Bolívar y Llano Grande

La intervención se extenderá durante 20 días entre el intercambiador Simón Bolívar y el ingreso a Llano Grande.

La intervención durante las próximas tres semanas, a partir de este lunes 28 de septiembre, comprende 1,15 kilómetros, entre el intercambiador Simón Bolívar y la calle García Moreno, en el ingreso a Llano Grande, en el norte de Quito.

Mientras avanzan estos trabajos, los carriles centrales del sentido norte-sur continúan intervenidos y está previsto que sean habilitados al tránsito durante el fin de semana.

Con este avance, los equipos trasladaron sus labores al sentido contrario y mantendrán una jornada permanente, las 24 horas, los siete días de la semana.

¿Cómo funcionará la circulación?

Para mantener la movilidad durante la intervención, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) coordina un plan que contempla contraflujo y el uso del carril lateral de servicio.

El contraflujo funcionará entre el sector de La Bota y la calle García Moreno para los vehículos que circulan desde Carcelén hacia los barrios del lado oriental o la salida norte de la Panamericana.

El carril lateral de servicio permanecerá habilitado exclusivamente para la movilidad local y el transporte público.

Además, quienes se dirijan hacia los barrios de Llano Chico podrán utilizar un desvío por la calle Carapungo, desde el redondel de Gualo.

Conductores deberán tomar rutas alternas

Para la circulación local en Calderón también estarán habilitadas las calles García Moreno, Calixto Muso y Leónidas Proaño.

En el tramo intervenido estarán colocados elementos de señalización y seguridad, por lo que no se permitirá estacionar, cambiar de carril ni ingresar con vehículos particulares al área de trabajo.

Los conductores que circulen desde Llano Grande hacia Carcelén tendrán un cambio adicional: no podrán girar a la izquierda en el semáforo habitual de ingreso. Deberán continuar hacia el norte hasta la intersección semaforizada de ARCA Continental, realizar un giro en U y continuar hacia el sur.

La rehabilitación contempla la renovación de la calzada mediante pavimento semirrígido, con una base estabilizada con cemento y una nueva capa de asfalto.

Los trabajos incluyen el retiro del asfalto deteriorado, la estabilización de la estructura y la colocación de la nueva carpeta en uno de los accesos más transitados del norte de Quito.