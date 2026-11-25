Ecuador quedó en el tercer lugar del Grupo y debe esperar resultados para la siguiente fase del Mundial Sub17.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 entra en una etapa decisiva. Con el desarrollo de la fase de grupos, varias selecciones ya consiguieron su clasificación a los 16avos de final, mientras otras todavía luchan por conseguir uno de los 32 cupos disponibles.

De acuerdo con la información publicada por la FIFA, el torneo contempla la clasificación de los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos y de las ocho mejores selecciones ubicadas en el tercer puesto.

Las selecciones que ya aseguraron su pase

Concluida la jornada de este miércoles 25 de noviembre, estos son los equipos que confirmaron su presencia en la siguiente ronda:

Europa: Grecia, Italia, España, Francia y Serbia.

Grecia, Italia, España, Francia y Serbia. Sudamérica: Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela.

Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. Asia: Corea del Sur y Arabia Saudita.

Corea del Sur y Arabia Saudita. África: Mali, Egipto y Uganda.

Mali, Egipto y Uganda. Norteamérica: México.

¿Qué pasó con Ecuador?

La Mini Tri perdió 3-2 ante Corea del Sur este miércoles 25 de noviembre, en la última fecha del Grupo B. Los goles de Jhon Guerrero y Luis Fragozo no fueron suficientes para evitar la derrota.

Con este resultado, Ecuador terminó tercero de su grupo. Corea del Sur aseguró el primer puesto, mientras Uganda consiguió el segundo lugar después de golear 6-0 a Nueva Caledonia y superar a la Tricolor por diferencia de goles.

Ahora, el equipo dirigido por Gonzalo Ferrea deberá esperar los resultados de los otros grupos para saber si consigue uno de los ocho cupos destinados a los mejores terceros. Su clasificación todavía no está asegurada.