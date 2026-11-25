Diez candidatas competirán este miércoles 25 de noviembre por la corona de Reina de San Francisco de Quito 2026-2027.

¡La espera terminó! Quito está listo para conocer a su nueva reina. Este miércoles 25 de noviembre de 2026, diez jóvenes competirán por la corona de Reina de San Francisco de Quito 2026-2027, en una noche llena de emoción que marca uno de los momentos más esperados de las fiestas de la capital.

El escenario será el emblemático Teatro Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de Quito, donde las candidatas compartirán sus propuestas y proyectos sociales antes de conocer quién asumirá la representación de la ciudad.

Teleamazonas es el canal oficial de la elección y transmitirá la gala en vivo, desde las 19:00, a través de su señal de televisión y sus plataformas digitales.

¿Dónde y a qué hora ver la elección de la Reina de Quito?

Si quieres conocer a la nueva soberana sin perderte ningún detalle, podrás seguir la transmisión este miércoles desde las 19:00 por Teleamazonas.

La cobertura también estará disponible a través de las redes sociales y plataformas digitales del canal, para que los quiteños puedan disfrutar de la elección desde cualquier lugar.

Además, desde las 17:45, podrás disfrutar de una transmisión en vivo exclusiva en la que te llevaremos detrás de cámaras para descubrir cómo se preparan las candidatas, conocer sus emociones y vivir de cerca los momentos previos a la gran noche de elección.

Durante la gala se conocerá a la sucesora de María Emilia Sánchez Cevallos, Reina de San Francisco de Quito 2025-2026, quien entregará la corona a la nueva representante de la capital.

Diez candidatas buscan la corona de Reina de Quito

La elección no solo estará marcada por los desfiles y la coronación. Las diez aspirantes también presentarán los proyectos sociales que buscan desarrollar durante su período como representantes de Quito.

La gala contará con tres presentaciones de las candidatas: traje casual, cóctel y gala. También habrá un espacio de preguntas y se elegirán otras dignidades, entre ellas la Virreina de San Francisco de Quito, Señorita Confraternidad, Señorita Simpatía y Señorita Amistad.