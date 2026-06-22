Exministro español es condenado a 24 años de cárcel por corrupción

El exministro de Transportes español José Luis Ábalos, figura clave en el ascenso del presidente Pedro Sánchez, fue condenado a 24 años de cárcel por corrupción, este lunes 22 de junio de 2026.

El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, informó el poder judicial en un comunicado.

Su mano derecha en el ministerio, Koldo García, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia en este caso.

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La sentencia es un revés para Sánchez, que se añade a otros quebraderos de cabeza judicial, con su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio y privada de pasaporte también por tráfico de influencias, y con otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción.

A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales.

Detalles de la investigación

La sentencia del caso Ábalos "concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometieron graves delitos de corrupción", informó el poder judicial en un comunicado.

"Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama" y otros hechos, como los 10 000 euros mensuales que cobraba Ábalos de la trama o "la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas".

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El tribunal destaca asimismo "el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado".

El exministro denunció durante el juicio un intento de "politizar" el caso y cargó contra la oposición conservadora, que presentó la denuncia inicial, por hacer un "uso torticero de la justicia".

También rechazó las acusaciones de Aldama, quien había afirmado que la trama alcanzaba niveles superiores del poder político, mencionando al propio Pedro Sánchez, sin que este haya sido imputado.