La OMM prevé un 100% de probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027

IEn diferentes provincias de Ecuador se han registrado inundaciones por el fenómeno El Niño.

El fenómeno de El Niño continuará fortaleciéndose en los próximos meses y podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados desde 1950. Así lo advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en un informe publicado el 8 de octubre de 2026.

Este organismo internacional estima que existe una probabilidad del 100% de que el fenómeno de El Niño se mantenga hasta febrero de 2027.

"El episodio de El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente. Según los pronósticos de la OMM, la probabilidad de que el evento persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100%, y podría ser uno de los episodios más intensos desde, al menos, 1950", dijo la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

La estimación de una probabilidad cercana al 100% de persistencia hasta febrero de 2027 se sustenta en los pronósticos de 13 centros nacionales e internacionales, que analizan información recopilada mediante boyas oceánicas, satélites y radiosondas.

Por otra parte, según las previsiones de la OMM, las temperaturas de la superficie del mar en las zonas central y oriental del Pacífico tropical podrían alcanzar "valores sin precedentes" entre octubre y diciembre de 2026.

Según el boletín sobre el clima estacional mundial, que la OMM publica mensualmente, El Niño "seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre".

Consecuencias

La OMM advierte que el fortalecimiento de El Niño favorecería temperaturas superiores a las habituales en gran parte del mundo y provocaría cambios en los patrones de lluvias.

Estos cambios podrían aumentar la probabilidad de sequías en algunas regiones e inundaciones en otras, dependiendo de las condiciones climáticas locales.

¿Qué se espera en Ecuador por el fenómeno de El Niño?

En Ecuador, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que El Niño continúa activo y fortalecido, con un calentamiento persistente del Pacífico oriental y señales iniciales de respuesta atmosférica en la región Litoral.

“El Niño permanece activo y fortalecido, con señales iniciales de respuesta atmosférica en el Litoral. Esta respuesta podría intensificarse conforme avance la estación lluviosa", señaló el Inocar.

Si aumenta la frecuencia de las precipitaciones, también podría elevarse el riesgo de crecidas de ríos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en las zonas más vulnerables.