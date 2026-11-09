14 personas murieron por incendio en un edificio de departamentos en China

Un incendio se registró en un edificio de departamentos en China el domingo 8 de noviembre de 2026.

Un incendio declarado en un edificio de departamentos en el noreste de China dejó al menos 14 personas muertas, informó el lunes la prensa estatal.

El fuego se estalló en un edificio de la ciudad de Taiyuan, en la provincia de Shanxi, alrededor de las 17:00 del domingo 8 de noviembre de 2026, indicó la agencia noticiosa oficial Xinhua.

"Un total de 38 personas fueron trasladadas a hospitales para ser atendidas, incluyendo cinco que luego murieron", señaló Xinhua.

La agencia precisó que la cifra total de fallecidos alcanzó 14. Las causas del incendio continúan bajo investigación, agregó.

Los incendios mortales son relativamente comunes en China debido a los débiles códigos de construcción y la negligencia con la seguridad laboral.