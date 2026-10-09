Lula elimina impuestos a la gasolina en Brasil a dos semanas del balotaje

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera dama Rosangela 'Janja' da Silva en una caravana de campaña en Ceilandia.

El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva anunció este viernes 9 de octubre de 2026 la eliminación temporal de los impuestos a la gasolina en Brasil, a dos semanas del balotaje entre el mandatario y el candidato derechista Flávio Bolsonaro.

Lula, que busca su cuarto obligatorio, intenta contener el aumento de los precios de los combustibles en medio de un encarecimiento internacional del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente.

El gobierno eliminó los impuestos a la gasolina durante 30 días. La medida se traduce un alivio de 0,89 reales (0,18 dólares) por litro.

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El presidente se enfrentará en las urnas el 25 de octubre a Flávio Bolsonaro, vencedor del primer turno con el 47% de los votos, frente al 45% de Lula.

Durante la campaña, el hijo mayor del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) criticó repetidamente al gobierno por el costo de vida.

La medida de este viernes también amplía las subvenciones a los importadores de diésel, el combustible predominante en el transporte de carga brasileño. Es "un momento crítico para el abastecimiento", indicó la presidencia en un comunicado.

El impacto fiscal de las exenciones será compensado por los "ingresos extraordinarios" de las exportaciones petroleras del país.

De su lado, Flávio Bolsonaro calificó a su adversario como "irresponsable" y advirtió que el precio del diésel podría subir después de las elecciones.

La medida es una "bomba" de tiempo que Lula lanza "en los pies del consumidor", dijo el senador durante un acto de campaña.

La inflación en Brasil subió 0,82% en septiembre, informó el viernes la autoridad estadística.

En el acumulado de los últimos 12 meses, el indicador se ubica en 4,58%, por encima de la banda oficial de tolerancia de entre 1,5 y 4,5%.