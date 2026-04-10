Francia: Rescatan a niño de 9 años encerrado en furgoneta por más de un año

Un niño de nueve años fue hallado por la Policía desnudo y desnutrido en una furgoneta donde estuvo encerrado por más de un año en Alsacia, Francia.

El menor fue descubierto tras el aviso de una vecina que escuchó ruidos en el interior del vehículo, aparcada en un patio vecinal.

El pequeño estaba en posición fetal tapado con una manta, sobre residuos y cerca de excrementos, sin poder caminar debido a su prolongada inmovilidad.

El menor vivía sin higiene, debía hacer sus necesidades en bolsas y botellas y llevaba meses sin ducharse.

Fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece ingresado, aunque fuera de peligro.

El pequeño fue encerrado por su propio padre

Según el fiscal, el padre, de 43 años, admitió haberlo recluido desde finales de 2024 para evitar su supuesto internamiento psiquiátrico, sin base médica.

El hombre fue encarcelado e imputado por secuestro y privación de cuidados. Mientras que su pareja lo fue por omisión y quedó bajo control judicial.

El niño y sus dos hermanas, de 12 y 10 años, han sido puestos bajo protección de las autoridades