Las fuertes réplicas complican la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

Los equipos de emergencia continúan removiendo escombros en La Guaira y otras zonas afectadas, las más de 130 réplicas registradas desde el doble terremoto obligan a suspender temporalmente las labores cada vez que se detecta un nuevo movimiento.

Los rescatistas trabajan con extrema precaución debido al riesgo de nuevos derrumbes en edificios que quedaron seriamente comprometidos por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. Aun así, continúan los esfuerzos por localizar personas que permanecen atrapadas.

En medio de las labores, los equipos guardan silencio de forma periódica para intentar escuchar señales de vida bajo los escombros, mientras utilizan maquinaria pesada y herramientas manuales para avanzar entre las estructuras colapsadas.

El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, afirmó el jueves que habían contabilizado más de 200 personas atrapadas.

La tragedia moviliza ayuda internacional

Varios países reportaron víctimas y ciudadanos desaparecidos entre sus connacionales.

España confirmó cuatro fallecidos y 99 desaparecidos, mientras que Portugal informó nueve muertos y 56 personas cuyo paradero aún se desconoce.

Estados Unidos anunció un paquete de ayuda de 150 millones de dólares y el despliegue de buques, aeronaves y personal para apoyar las labores de rescate.

A la asistencia también se sumaron países de América Latina, además de España, Alemania, Italia, China e India, que ofrecieron equipos y apoyo humanitario para atender la emergencia.