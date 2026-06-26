Ronaldo vs James: dos viejos amigos en Madrid, enfrentados ahora en el Mundial

Amigos en épocas gloriosas del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez se citan por primera vez en un partido de selecciones el sábado para defender las camisetas de Portugal y Colombia en el Mundial.

Por un lado, el ícono merengue que amplía su leyenda a los 41 años al convertirse en el primer humano en anotar en seis ediciones mundialistas.

Por el otro, un otrora candidato a sucederlo como referente en la Casa Blanca que comanda con 34 años, junto a Luis Díaz, una selección colombiana que brilla en Norteamérica 2026.

Los une la amistad que forjaron durante tres temporadas en Real Madrid, los entrenamientos en los que reían a carcajadas y más de una fiesta que compartieron en la capital española.

El sábado en Miami se enfrentarán como capitanes de sus respectivas selecciones en el cierre del Grupo K a partir de las 23:30 GMT en el Hard Rock Stadium.

Colombia ya aseguró su clasificación a dieciseisavos con seis puntos en dos partidos ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, mientras Portugal está virtualmente clasificado con cuatro.

Si los colombianos ganan o empatan, se quedarán con la primera plaza.

Respeto mutuo antes del duelo

En la antesala del partido, James Rodríguez destacó la competitividad de su excompañero. "Es un tipo al que le encanta ganar, que siempre quiere hacer goles. Va a ser un partido lindo", afirmó el capitán colombiano.

Cristiano también elogió públicamente a James durante su etapa en el Real Madrid, al considerarlo "un jugador muy top", y esta semana advirtió que Portugal tendrá "un partido duro contra Colombia", reconociendo el nivel que ha mostrado el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

Aunque Luis Díaz y Daniel Muñoz han acaparado parte del protagonismo ofensivo de Colombia en el Mundial.

El liderazgo y la experiencia de James continúan siendo piezas fundamentales para una selección que busca cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.