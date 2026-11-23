La audiencia de apelación de la prisión preventiva de Luisa González, en el caso Laberinto, se instaló pasadas las 10:00 de este lunes 23 de noviembre de 2026.

La diligencia se desarrolla de forma telemática y también incluye el pedido presentado por Wendy Lorena O. G. Las dos son procesadas junto a otras dos personas por el presunto delito de lavado de activos.

¿Qué busca la defensa de Luisa González?

La defensa de la excandidata presidencial busca que se revise la decisión judicial que mantiene la prisión preventiva en su contra.

González lleva 32 días privada de libertad y no tiene una sentencia condenatoria. Sus abogados buscan que pueda enfrentar el proceso judicial fuera de prisión.

La apelación se produce después de que un pedido de hábeas corpus a favor de González fuera negado.

Con esta nueva audiencia, su defensa busca revertir la medida cautelar que se dictó dentro de la investigación conocida como caso Laberinto.

¿De qué se trata el caso Laberinto?

La Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial anticipada de 2023 de Revolución Ciudadana, en la que González fue candidata.

La investigación apunta a posibles movimientos de dinero cuyo origen habría sido ocultado para financiar actividades electorales.

Según la investigación, se habría utilizado una estructura empresarial vinculada al comercio ilegal de hidrocarburos, específicamente la compañía Ternape, relacionada con Aquiles A.

Los recursos se habrían transferido a proveedores de publicidad y también se habrían emitido cheques al portador para cubrir gastos logísticos.

Los movimientos investigados sumarían aproximadamente USD 500.000. En este proceso, la Fiscalía señala a cuatro personas:

Luisa Magdalena G. A.,

Joseph Santiago D. A.,

Estefanía Elizabeth M. F.

Wendy Lorena O. G.

La audiencia de apelación busca revisar la situación de las dos procesadas que solicitaron cambiar la medida de prisión preventiva.