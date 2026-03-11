Los expresidentes Jamil Mahuad y Guillermo Lasso estuvieron en la posesión de José Antonio Kast

El presidente José Antonio Kast fue posesionado en el Congreso Nacional de Chile

La posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast contó con la participación de mandatarios de varios países del contienente, incluidos los expresidentes del Ecuador como Jamil Mahuad y Guillermo Lasso.

La ceremonia de posesión se realizó en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

El abogado ultraconservador Kast asumió la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

"Sí, juro", expresó Kast en una ceremonia solemne ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 km de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

Kast, de 60 años, llega a la presidencia de Chile con la promesa de instaurar un "gobierno de emergencia" para enfrentar con mano dura la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos.

El ultraderechista fue investido en una ceremonia a la que asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), entre otros, así como Chistopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y la Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado.

Kast se suma así a los gobiernos de derecha que crecen en la región bajo el ala de Estados Unidos.