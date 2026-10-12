Al menos tres heridos por explosión de choche bomba en Colombia

Un carro bomba explotó en el peaje de El Bordo, en el Cauca, Colombia.

Al menos tres personas resultaron heridas tras la explosión de un carro bomba en el peaje de El Bordo, municipio de La Sierra, Departamento del Cauca. El atentado ocurrió este lunes 12 de octubre de 2026.

El impacto destruyó por completo el peaje y ocasionó el cierre de la vía Panamericana, mientras personal militar se desplegó al sitio para las acciones respectivas.

El atentado fue rechazado por el Presidente Abelardo De La Espriella, quien lo catalogó como "deplorable".

"Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia", escribió el mandatario en X.

Tropas de la Brigada 29 del Ejército Militar se mantienen en el lugar para brindar seguridad.

Se realizan las investigaciones respectivas para determinar los responsables del hecho.