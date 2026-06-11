Hong Kong decomisa casi 20 millones de dólares en camisetas falsas del Mundial 2026

Las autoridades de Hong Kong anunciaron el jueves la detención de seis personas dentro de una operación contra el tráfico de productos derivados falsificados ligados al Mundial de fútbol 2026, con cerca de 20 millones de dólares de mercancías ilegales.

Según las aduanas, cerca del 80% de los artículos incautados tenían como destino Norteamérica, donde este jueves arranca la competición.

Los agentes interceptaron cerca de 230.000 artículos, entre ellos 30.000 camisetas bajo sospecha de ser falsificadas, por un valor en el mercado valorado en 156 millones de dólares de Hong Kong (19,8 millones de dólares).

Una parte de esa mercancía fue incautada en puntos de paso fronterizo entre Hong Kong y China continental.

Numerosas de las camisetas incautadas son "muy cercanas a los modelos auténticos", indicó Wayne Chung, responsable de la oficina de investigación sobre la propiedad intelectual de la ciudad.

"Sería difícil para un consumidor corriente distinguir los falsos de los auténticos", añadió.

Algunos artículos reproducían con gran precisión el relieve de las camisetas auténticas, mientras que otros incluían etiquetas de marca y estaban personalizados de forma individual, precisó el responsable.

Las autoridades de Hong Kong estiman que esas actividades están vinculadas al fuerte aumento de aficionados de fútbol a medida que se acerca el Mundial. Por tanto, han decidido reforzar los controles.

En marzo, las aduanas locales ya habían incautado un lote similar de camisetas falsificadas.