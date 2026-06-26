¡Milagro tras 32 horas! Madre y bebé de 18 días son rescatados con vida en Venezuela
Dayana Patiño y su bebé de 18 días fueron rescatados con vida tras 32 horas atrapados en La Guaira.
Bebé de 18 días sobrevive 32 horas bajo los escombros en Venezuela
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Actualizado:
26 jun 2026 - 19:00
En medio del panorama desolador que atraviesa Venezuela tras el devastador doble terremoto, una historia de resiliencia ha conmovido al mundo.
Dayana Patiño y su bebé de apenas 18 días de nacido fueron rescatados con vida tras permanecer 32 horas atrapados bajo la estructura de un edificio colapsado.
El milagro de Dayana: 32 horas bajo los escombros
La angustia dio paso a las lágrimas de alegría cuando los equipos de socorro lograron sacar de entre las ruinas al recién nacido.
El milagro fue posible gracias a la tenacidad del esposo de Dayana y sus hermanos, quienes nunca se rindieron y guiaron a los rescatistas.
Las imágenes del pequeño, cubierto de polvo pero a salvo, ya dan la vuelta al mundo. Una hora después de extraer al menor, los socorristas lograron liberar a Dayana.
Ambos fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica y, según los últimos reportes, se encuentran fuera de peligro.
Cientos de muertos y miles de desaparecidos
Sin embargo, el milagro de la familia Patiño es una luz solitaria en medio de una catástrofe sin precedentes.
El saldo del doble sismo —de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto— es aterrador: las autoridades y organismos de socorro estiman que casi 1 000 personas han perdido la vida y más de 50 000 se encuentran desaparecidas.
La devastación se concentró especialmente en La Guaira, población costera vecina a Caracas. Quienes recorren la zona aseguran que el paisaje parece el epicentro de una explosión nuclear.
Altos edificios residenciales se derrumbaron "como castillos de naipes", quedando reducidos a gigantescas montañas de arena, hierros y escombros.
La Guaira clama por ayuda en medio de la militarización
A medida que pasan las horas, la esperanza de encontrar más sobrevivientes choca con la impotencia. Los ciudadanos denuncian una escasa y lenta presencia del Estado en las labores de rescate.
El Gobierno ha respondido militarizando La Guaira y restringiendo el acceso, lo que ha generado indignación entre los familiares que intentan remover los escombros con sus propias manos.
"Aquí estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva y no dan las manos ni las herramientas", relató entre lágrimas Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio. "Estoy buscando a mi mamá, a mi esposa y mi hijo".
Mientras el tiempo se agota, Venezuela entera clama por un despliegue internacional urgente que permita multiplicar los milagros antes de que sea demasiado tarde.
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