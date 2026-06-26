¡Milagro tras 32 horas! Madre y bebé de 18 días son rescatados con vida en Venezuela

En medio del panorama desolador que atraviesa Venezuela tras el devastador doble terremoto, una historia de resiliencia ha conmovido al mundo.

Dayana Patiño y su bebé de apenas 18 días de nacido fueron rescatados con vida tras permanecer 32 horas atrapados bajo la estructura de un edificio colapsado.

El milagro de Dayana: 32 horas bajo los escombros

La angustia dio paso a las lágrimas de alegría cuando los equipos de socorro lograron sacar de entre las ruinas al recién nacido.

El milagro fue posible gracias a la tenacidad del esposo de Dayana y sus hermanos, quienes nunca se rindieron y guiaron a los rescatistas.

Las imágenes del pequeño, cubierto de polvo pero a salvo, ya dan la vuelta al mundo. Una hora después de extraer al menor, los socorristas lograron liberar a Dayana.

Ambos fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica y, según los últimos reportes, se encuentran fuera de peligro.

Cientos de muertos y miles de desaparecidos

Sin embargo, el milagro de la familia Patiño es una luz solitaria en medio de una catástrofe sin precedentes.

El saldo del doble sismo —de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto— es aterrador: las autoridades y organismos de socorro estiman que casi 1 000 personas han perdido la vida y más de 50 000 se encuentran desaparecidas.

La devastación se concentró especialmente en La Guaira, población costera vecina a Caracas. Quienes recorren la zona aseguran que el paisaje parece el epicentro de una explosión nuclear.

Altos edificios residenciales se derrumbaron "como castillos de naipes", quedando reducidos a gigantescas montañas de arena, hierros y escombros.

La Guaira clama por ayuda en medio de la militarización

A medida que pasan las horas, la esperanza de encontrar más sobrevivientes choca con la impotencia. Los ciudadanos denuncian una escasa y lenta presencia del Estado en las labores de rescate.

El Gobierno ha respondido militarizando La Guaira y restringiendo el acceso, lo que ha generado indignación entre los familiares que intentan remover los escombros con sus propias manos.

"Aquí estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva y no dan las manos ni las herramientas", relató entre lágrimas Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio. "Estoy buscando a mi mamá, a mi esposa y mi hijo".

Mientras el tiempo se agota, Venezuela entera clama por un despliegue internacional urgente que permita multiplicar los milagros antes de que sea demasiado tarde.