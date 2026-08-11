Aumentan a 240 los fallecidos por terremoto en Colombia; hay más de 1 000 heridos

Uno de los rescatistas ingresa a los escombros de una edificación para realizar labores de emergencia.

Socorristas y voluntarios en Colombia remueven escombros este martes 11 de agosto de 2026, para intentar hallar sobrevivientes del terremoto más potente de la última década.

El fuerte terremoto que sacudió el oeste de Colombia provocó al menos 240 muertos y más de 1 000 heridos, según el reporte que dieron las autoridades locales este martes 11 de agosto de 2026.

El sismo de magnitud 7.4 ocurrido el lunes dejó destrucción y muerte en Chocó, donde se ubicó el epicentro, y departamentos aledaños como el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia.

Ciudadano es captado frente a los escombros en una de las ciudades afectadas de Colombia tras el terremoto. AFP

Con apenas tres días en el cargo, el presidente Abelardo de la Espriella decretó el estado de emergencia.

En Pereira, en el eje cafetero —una zona turística golpeada en 1999 por un terremoto que dejó cerca de 1 200 muertos—, ya se contabilizan decenas de fallecidos.

"Estamos sin luz. Sinceramente, da la impresión de estar en una ciudad zombi, de verdad que es muy triste" Juan David Gaitán, trabajador independiente

Una mujer pasa con un televisor frente a los escombros, mientras la gente se apresura a ayudar a las víctimas tras los daños y colapsos de edificios registrados en varias ciudades. AFP

Testimonios que registran el dolor

"Honestamente, todavía no me lo puedo creer", confesó Andrés Hernández, tatuador. "Sentí que estaba en una escena de película, porque veía los postes, los cables, todo moviéndose. Me preocupan mi familia y mis amigos."

En la vecina Manizales, a unos 50 kilómetros, colapsó una de las torres de la catedral.

En la capital, Bogotá, varios residentes —algunos aún en pijama— evacuaron brevemente sus edificios la mañana del lunes antes de regresar a sus hogares, sin que se reportaran daños mayores.

En Cali, suroeste de Colombia, una de las ciudades más afectadas, socorristas profesionales y voluntarios improvisados retiraban escombros a mano limpia en busca de señales de vida.

Rescatistas contra los escombros

Los rescatistas forman cadenas humanas para evacuar los escombros con picos y herramientas rudimentarias.

Según Asocapitales, 86 edificaciones se colapsaron y las operaciones en siete aeropuertos fueron suspendidas debido a los daños causados por el terremoto.

Tan solo en Cali hay 188 personas desaparecidas, según indicó el presidente De la Espriella.