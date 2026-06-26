ONU promete 'mover montañas' para rescatar sobrevivientes en Venezuela

El jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas prometió "mover montañas" para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros tras los dos terremotos mortales que sacudieron Venezuela.

La situación es "simplemente devastadora", declaró a la AFP Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, en una entrevista en Ginebra.

Los dos terremotos, que se produjeron con apenas un minuto de diferencia la noche del miércoles 24 de junio y derrumbaron edificios en el norte del país, causaron la muerte de al menos 920 personas, según una cifra oficial actualizada.

Más de 50 sismos se registran en el mundo tras los de Venezuela

Fletcher señaló que más de 50 000 personas están desaparecidas y advirtió que revisar los escombros será "una tarea enorme".

Indicó que la agencia humanitaria de la ONU (OCHA), que él dirige, aún no disponía de una estimación sobre hasta qué punto podría aumentar la cifra de víctimas mortales.

"Hay 50 000 personas desaparecidas... Es evidente que la cifra aumentará considerablemente", agregó.

En la zona costera de La Guaira, cerca de la capital, la más afectada por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, numerosos edificios quedaron reducidos a polvo y escombros.

Familiares, vecinos y voluntarios recurrieron a sus propias manos para intentar rescatar a sobrevivientes, y señalaron la falta de maquinaria pesada o de ayuda oficial para salvar a quienes permanecían atrapados.