Incendio forestal amenaza a zona turística de Colombia

Una voraz incendio forestal se mantiene en alerta al centro de Colombia este domingo 20 de septiembre.

Un voraz incendio forestal se mantiene en alerta al centro de Colombia este domingo 20 de septiembre, acercándose peligrosamente a la emblemática localidad turística de Villa de Leyva.

Las llamas y columnas de humo son claramente visibles desde la histórica plaza central de la ciudad andina, según informó AFP.

Se trata de un destino conocido mundialmente por su arquitectura colonial y calles empedradas que recibe a más de un millón de visitantes al año.

De acuerdo con declaraciones del funcionario local, José Castro, para la agencia AFP, el fuego ya ha devastado cerca de 200 hectáreas.

Una voraz incendio forestal se mantiene en alerta al centro de Colombia este domingo 20 de septiembre.

Según el funcionario, representa un vertiginoso avance de más de cuatro veces la superficie afectada que se reportaba en horas de la mañana.

Despliegue de emergencia

Alrededor de 250 personas, entre locales bomberos, equipos de Bogotá y comuneros del sector, trabajan ininterrumpidamente para contener el avance del flagelo, que comenzó el sábado en un bosque cercano.

Las labores aéreas se han intensificado con el despliegue de cuatro helicópteros equipados para realizar descargas de agua sobre las zonas de difícil acceso.

Son pobladas principalmente por bosques de eucalipto. En tierra, grupos de voluntarios intentan cortar el avance de las llamas utilizando machetes y ramas.

Alrededor de 250 personas trabajan ininterrumpidamente para contener el avance del flagelo. AFP

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que, hasta la tarde del domingo, la emergencia está controlada en un 50%.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

"Todas las capacidades del Estado están desplegadas. Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a Villa de Leyva, a sus habitantes y a esta joya de Colombia. No bajaremos la guardia". Abelardo de la Espriella

Las autoridades advierten que el fenómeno de El Niño, caracterizado por intensas sequías y altas temperaturas, ha agravado la temporada seca en la región andina.

Actualmente, Colombia registra cerca de 18 incendios forestales activos en diferentes puntos de su territorio.