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Quito

Sancionan a una persona por realizar quemas no autorizadas en el nororiente de Quito

Ocurrió en una zona donde días atrás ya se registró un incendio forestal. El Cuerpo de Bomberos de Quito y la AMC intensifican los patrullajes.

Una persona fue sancionada por realizar quemas no autorizadas en el nororiente de Quito.

Bomberos Quito

Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

09 sep 2026 - 21:34

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El Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) atendieron una nueva alerta por quema no autorizada en el sector de San Juan de Chuspiyacu, al oriente de la capital. 

La emergencia se registró en una zona donde días atrás ocurrió un incendio forestal.

Durante la inspección, las autoridades sorprendieron a un ciudadano realizando una quema de follaje y basura

Tras la intervención del equipo de socorro, la AMC inició el proceso sancionador administrativo contra la persona responsable.

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Bomberos tuvieron que sofocar las llamas de una quema no autorizada en el nororiente de Quito.Bomberos Quito

Para evitar que estas prácticas inicien flagelos de mayor magnitud, las instituciones mantienen patrullajes preventivos diarios. 

Las acciones se ejecutan con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito en los sectores con mayor incidencia de la ciudad.

Sanciones y recomendaciones 

Controles permanentes

Las brigadas interinstitucionales recorren puntos vulnerables identificados en el mapa de riesgo de la capital.

Consecuencias legales

La AMC aplica procesos sancionadores con multas económicas a quienes realizan quemas a cielo abierto de vegetación o desechos.

Riesgo latente

El material seco y el viento facilitan que las llamas se propaguen rápidamente hacia zonas pobladas o boscosas.

Las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para evitar el uso del fuego como método de limpieza de terrenos

Si observa a alguien realizando quemas, denúncielo de inmediato a la línea de emergencia 911.

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