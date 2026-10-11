Inundación en Nepal arrastra decenas de casas y deja cinco desaparecidos

Esta imagen, tomada de un video de AFPTV grabado el 11 de octubre de 2026, muestra cómo las aguas de una crecida repentina —provocada por un deslizamiento de tierra en seco.

Una inundación repentina arrastró decenas de viviendas y dejó al menos cinco desaparecidos en el centro de Nepal, informaron las autoridades este domingo, semanas después de un desastre similar que mató a más de 1 400 personas.

Algunos videos que circulan en internet muestran una riada turbia y cargada de escombros entre las colinas del distrito de Gorkha.

El país himalayo se recupera todavía del desastre provocado por el colapso de un glaciar de montaña a finales de agosto que mató a más de 1 400 personas y dejó más de 5.000 desaparecidas.

"La inundación se veía similar" a lo ocurrido en agosto, dijo Laxmi Gurung, funcionaria del municipio rural de Chumnubri. "Fue muy aterrador".

"Nuestra casa ha desaparecido, no tenemos electricidad (...) Pero no ha habido víctimas mortales", afirmó.

El jefe de la agencia nacional de desastres, Dharam Raj Uprety, explicó a la AFP que la inundación se produjo porque el río había quedado bloqueado por un deslizamiento de tierra. Finalmente, se abrió una grieta y todo el agua salió de repente.

La crecida arrastró unas 45 casas y dañó tres proyectos hidroeléctricos y cuatro puentes.

Según la agencia de desastres, al menos 82 personas, entre ellas nueve extranjeras, fueron rescatadas. "Hay cinco personas de las que no se tiene noticia", dijo Uprety.

Las autoridades emitieron antes del suceso una alerta en la que instaron a los residentes a alejarse del río y trasladarse a zonas más seguras.