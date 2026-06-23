Trump anuncia seis arrestos por daños al Estanque Reflectante de Washington

Trump amenaza con diez años de prisión a quienes vandalicen el Estanque de Lincoln

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que seis personas fueron arrestadas y otras siete recibieron citaciones por presuntamente dañar y vandalizar el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

En Washington D. C. El anuncio lo realizó a través de Truth Social y posteriormente durante declaraciones a la prensa.

Según Trump, el daño consiste en una serie de cortes que se extienden por aproximadamente 350 pies (unos 107 metros), realizados, afirmó, con un cuchillo o una navaja.

"Fue hecho de manera intencional y criminal", escribió el mandatario, quien sostuvo que la acción requirió un esfuerzo deliberado, probablemente durante la noche.

Trump atribuye los daños a vandalismo

El mandatario aseguró que los cortes corresponden a "numerosas cuchilladas" a lo largo del revestimiento del estanque y anunció que el lugar será reparado nuevamente antes o después del 4 de julio.

También indicó que áreas de césped afectadas están siendo reemplazadas.

Los problemas en el Estanque Reflectante surgieron días después de concluir una remodelación impulsada por la administración Trump, que incluyó un nuevo revestimiento.

En las últimas semanas también se reportó la aparición de algas y desprendimientos del material.