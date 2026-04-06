Israel bombardea Pars Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo en Irán

Vista panorámica de la petroquímica de Pars Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo.

Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, en el suroeste de Irán, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, han sido alcanzadas este lunes 6 de abril del 2026 por un ataque aéreo israelí-estadounidense, informaron medios iraníes.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este lunes que los cazas israelíes han atacado la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Asaluyeh. La operación dejó fuera de servicio instalaciones clave del sector energético del país.

En un videomensaje publicado por su oficina, Katz aseguró que la planta atacada representa "aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní". Según el ministro, alrededor del 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán quedaron inhabilitadas, tras un ataque previo contra otra instalación.

"Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares", sentenció el titular de Defensa.

Los ataques alcanzaron las empresas Mobin y Damavand, encargadas de suministrar electricidad, agua y oxígeno a las petroquímicas de la zona. Por lo que el suministro eléctrico de todas las petroquímicas de Asaluyeh permanecerá interrumpido hasta la reparación de esas compañías, reportó la agencia Tasnim, que señaló que Pars Sur no ha sufrido daños y permanece operativa.

En su mensaje, Katz añadió que tanto él como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han ordenado continuar los ataques contra infraestructuras del régimen iraní.

También advirtió de que las acciones contra Israel "agravarán el daño económico y estratégico" que sufre el país hasta llegar "al colapso de sus capacidades".