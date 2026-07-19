¿Fue víctima de una estafa por internet? Fiscalía explica qué hacer en esos casos

El delito de estafa está penado en Ecuador con cárcel de 5 a 7 años.

La Fiscalía General del Estado difundió una guía dirigida a las personas que han sido víctimas de estafas por internet. La finalidad es que sepan cómo actuar ante ese delito.

Según esa entidad, la primera acción es reunir toda la evidencia disponible. Esto incluye comprobantes de pago, capturas de pantalla de las conversaciones, datos de la cuenta bancaria involucrada y cualquier otra información relacionada con la transacción.

Presentar la denuncia y notificar al banco

Una vez recopiladas las pruebas, la víctima debe acudir a la Fiscalía para presentar una denuncia por el delito de estafa y, de forma paralela, el afectado debe informar lo ocurrido a la institución financiera con el objetivo de solicitar asistencia.

Para presentar la denuncia únicamente se requiere la cédula de identidad. La Fiscalía recordó que no es necesario contratar un abogado y que el trámite es gratuito.

¿Qué dice la ley sobre la estafa?

El artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la estafa se configura cuando hay un perjuicio patrimonial mediante la simulación de hechos falsos o la deformación de la verdad.

Este delito se sanciona con una pena de cinco a siete años de prisión. La normativa también contempla un agravante que permite aplicar la pena máxima cuando la estafa se comete utilizando tarjetas de crédito o débito clonadas, robadas o alteradas.