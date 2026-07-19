Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026: Guía completa

El 12 de agosto de 2026 se verá un eclipse solar total.

El próximo 12 de agosto de 2026 el mundo será testigo de uno de los eventos astronómicos más importantes de la década: un eclipse solar total.

El fenómeno será visible en su totalidad desde una estrecha franja que atravesará Groenlandia, Islandia, España, una pequeña parte de Portugal y el norte de Rusia, mientras que millones de personas en otras regiones del hemisferio norte podrán observar un eclipse parcial.

La NASA destaca que será el primer eclipse solar total visible desde la Europa continental desde 1999, motivo por el que se espera la movilización de miles de aficionados y científicos hacia los puntos de mayor visibilidad.

¿Por qué ocurre un eclipse solar?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una parte del planeta.

Cuando un observador se encuentra dentro de la zona más oscura de esa sombra, llamada umbra, ve cómo la Luna cubre completamente el disco solar y se produce un eclipse total.

Este fenómeno no ocurre todos los meses porque la órbita de la Luna está inclinada unos cinco grados respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

Solo cuando ambos cuerpos se alinean casi perfectamente durante la fase de Luna nueva es posible que se produzca un eclipse.

¿Cómo será el eclipse del 12 de agosto?

La trayectoria de la totalidad comenzará sobre Groenlandia, continuará por Islandia y cruzará el norte de España antes de finalizar en una pequeña zona del norte de Rusia.

En la mayoría de estos lugares, la totalidad durará menos de dos minutos, aunque en el centro de la trayectoria podrá extenderse hasta cerca de dos minutos y medio.

Uno de los aspectos más llamativos será que, en España y el noroeste de Portugal, el eclipse ocurrirá poco antes de la puesta del Sol, ofreciendo un inusual "eclipse al atardecer", con el Sol muy bajo sobre el horizonte.

Esta condición promete imágenes espectaculares, aunque también exigirá buscar lugares con una vista completamente despejada hacia el oeste.

Fuera de la franja de totalidad, el eclipse será parcial en gran parte de Europa, el noroeste de África, Canadá y varias zonas del norte de Estados Unidos.

Recomendaciones de la NASA para ver el eclipse de forma segura

La NASA advierte que nunca es seguro mirar directamente al Sol durante las fases parciales del eclipse sin la protección adecuada, ya que la intensa radiación puede causar daños permanentes en la retina.

Entre las recomendaciones del organismo espacial están: