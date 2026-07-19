Las tarjetas también cuestan: el precio de la indisciplina en el Mundial 2026

Tarjetas que también tienen un costo: las sanciones disciplinarias implican multas económicas para las selecciones durante el Mundial 2026.

Las tarjetas amarillas y rojas no solo pueden cambiar el rumbo de un partido o dejar fuera a un futbolista por suspensión.

En el Mundial 2026, la disciplina también tiene un impacto económico para las selecciones, que deben asumir multas establecidas en el Código Disciplinario de la FIFA por las infracciones cometidas durante el torneo.

¿Cuánto cuesta cada tarjeta?

El Código Disciplinario de la FIFA contempla sanciones económicas para las federaciones por la conducta de sus jugadores.

De acuerdo con la escala utilizada durante el Mundial 2026:

Tarjeta amarilla representa una multa de 10.000 dólares

representa una multa de ​Una expulsión por doble amonestación implica 15.000 dólares

implica ​Una tarjeta roja directa asciende a 20.000 dólares

Además de estas multas, una expulsión conlleva automáticamente una suspensión para el siguiente partido.

Casos de conductas más graves la sanción deportiva puede ampliarse. La FIFA analiza cada caso a través de su Comité Disciplinario.

La disciplina también deja estadísticas

Las amonestaciones y expulsiones forman parte de las estadísticas oficiales del torneo, aunque la FIFA no publica un ranking consolidado de las selecciones con más tarjetas ni un listado oficial actualizado de los jugadores más sancionados durante la competición.

Tampoco existe un reporte oficial que detalle el monto total recaudado por concepto de multas disciplinarias a lo largo del Mundial 2026.

Por ello, no es posible establecer con precisión cuánto dinero han acumulado las tarjetas mostradas en los 104 partidos disputados hasta el final del Mundial.

Las multas representan una mínima parte de los premios

Aunque las sanciones disciplinarias pueden sumar miles de dólares para una federación, su impacto es reducido frente a los premios económicos que entrega la FIFA por disputar el Mundial.

Para la edición de 2026, el organismo destinó un fondo récord de 871 millones de dólares para las 48 selecciones participantes.

En ese contexto, incluso una selección que acumule varias tarjetas amarillas y expulsiones mantiene prácticamente intacta la recompensa económica obtenida por su participación.

Las multas representan solo una pequeña deducción dentro de los millones de dólares que la FIFA distribuye durante la Copa del Mundo.