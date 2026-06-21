Iván Cepeda: 'No recurrimos a la propaganda sucia, la inteligencia artificial ni la manipulación'.

Iván Cepeda se pronunció tras resultados electorales del 21 de junio de 2026.

El candidato presidencial Iván Cepeda hizo balance del proceso electoral tras la segunda vuelta en Colombia.

Aseguró que su campaña se desarrolló respetando los principios de transparencia, ética y honestidad, sin recurrir a estrategias de desinformación o manipulación.

Durante su discurso, Cepeda afirmó sentirse orgulloso y satisfecho con el trabajo realizado durante la contienda, considerando que su movimiento político logró mantener su identidad y los valores.

"Propuestas claras y directas a los ciudadanos"

"Hemos reafirmado la autenticidad de nuestro proyecto político", afirmó el candidato al referirse al desempeño de su organización durante el proceso electoral.

Asimismo, sostuvo que la campaña se centró en presentar propuestas de manera abierta y directa, descartando el uso de mecanismos que buscan influir indebidamente en la opinión pública.

"No hemos recurrido a la mentira, al disfraz ni a mentirle a los electores sobre nuestras propuestas", expresó.

Cepeda también aseguró que su equipo no utilizó propaganda negativa ni herramientas tecnológicas para manipular a los votantes.

"Rechazo a la política del espectáculo"

"No hemos utilizado métodos de propaganda sucia, inteligencia artificial ni manipulación de la opinión pública", aseguró.

El aspirante presidencial añadió que su movimiento rechazó la denominada política espectáculo y optó por priorizar la participación y movilización ciudadana durante toda la campaña.

En ese contexto, afirmó que tampoco recurrieron a la compra de votos ni a acuerdos políticos que calificó como contrarios a los principios de su organización.

"No hemos vendido nuestros ideales en alianzas políticas corruptas ni hemos comprado la conciencia de los ciudadanos", manifestó.

"Campaña sin intervención extranjera"

Otro de los aspectos resaltados por Cepeda fue que su campaña, según indicó, no buscó respaldo ni intervención de gobiernos extranjeros en el proceso electoral colombiano.

"No hemos recurrido a ningún gobierno extranjero para que haga interferencia en nuestras elecciones", afirmó.

Finalmente, el candidato reivindicó la vigencia y fortaleza de su movimiento político, al señalar que, pese al resultado electoral, continúa siendo una fuerza con un importante respaldo ciudadano.

"Hemos hecho una campaña llena de limpieza, lealtad, transparencia, honestidad y ética. Somos una fuerza indiscutible en Colombia", concluyó.