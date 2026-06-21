Francia celebra la Fiesta de la Música pese a la ola de calor

Decenas de personas combaten la ola de calor en una playa de Marsella, en el sur de Francia.

Francia celebró este domingo 21 de junio la Fiesta de la Música, un evento que incluye conciertos y actuaciones callejeras, pese a la ola de calor que obligó a decretar la alerta roja en un tercio del país.

Por primera vez, la alerta roja, el máximo nivel de emergencia por calor en Francia, se emitió para la mitad del territorio para el lunes, pues se espera que el mercurio siga subiendo.

Treinta y cinco departamentos, aproximadamente un tercio del país, estaban en alerta roja por calor el domingo. El lunes, esa cifra aumentará a 49 departamentos, un nuevo récord, con otros 40 en alerta naranja.

El presidente, Emmanuel Macron, instó en X a los franceses a "cuidar de los demás", especialmente de las personas mayores, los niños y los más vulnerables.

El servicio meteorológico Meteo-France advirtió que las temperaturas podrían alcanzar hasta 41ºC en algunos lugares el domingo, mientras Francia se encuentra en el epicentro de una ola de calor que también afecta al sur de Gran Bretaña, España y Portugal.

Aún así, Francia celebró la Fiesta de la Música, una cita anual en la que los músicos toman las calles, atiborradas de gente deseosa de festejar la llegada del verano hasta altas horas de la noche.