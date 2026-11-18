El FIFA Museum es una institución mundial que alberga una de las colecciones más exhaustivas dedicadas al fútbol internacional.

Las historias y los momentos más recordados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegan al FIFA Museum de Zúrich a través de una selección de objetos originales recogidos durante la competición.

Entre las piezas expuestas figuran el cuaderno táctico de Luis de la Fuente, el seleccionador que llevó a España al título; el pantalón que vistió el caboverdiano Sidny Lopes Cabral; y uno de los balones del emocionante partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 fue la primera edición con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones. El segundo entorchado mundial de España y las destacadas actuaciones de debutantes como Cabo Verde fueron algunos de los numerosos momentos que dejó para el recuerdo.

Tras dar a conocer recientemente una serie de objetos del Mundial conservados tal como salieron del terreno de juego, el FIFA Museum expone ahora algunos de ellos en Zúrich para que los visitantes puedan conocer de cerca sus historias.

El triunfo de España está presente en el cuaderno táctico de Luis de la Fuente, cuyas anotaciones manuscritas permiten conocer los preparativos de la selección durante la competición, y en una camiseta del centrocampista Martín Zubimendi.

Los visitantes podrán contemplar asimismo el pantalón que vistió el caboverdiano Sidny Lopes Cabral frente a Uruguay. En su primera participación en un Mundial, Cabo Verde alcanzó los 16vos de final, donde Lopes Cabral marcó contra Argentina un tanto de rosca que los aficionados eligieron como "gol del torneo de Hyundai".

La exposición también permite conocer el Mundial desde una perspectiva distinta a la de los futbolistas. Una cámara corporal que el árbitro esloveno Slavko Vincic llevó durante la final permite acercarse a la experiencia que se vive sobre el terreno de juego.

También se exhibe uno de los balones utilizados en la victoria de Inglaterra por 4-6 contra Francia en el partido por el tercer puesto, el encuentro con más goles de esta edición.

La selección se completa con una botella de agua que utilizó el noruego Erling Haaland durante los cuartos de final frente a Inglaterra. Con siete tantos, el delantero fue uno de los jugadores más destacados del torneo.

"Cada Copa Mundial de la FIFA nos deja recuerdos que perduran mucho tiempo después de que termine la competición", afirmó Marco Fazzone, director general del FIFA Museum. "Al recopilar y conservar estos objetos, contribuimos a mantener vivas las historias que guardan esos momentos. Nos alegra ofrecer a los visitantes de Zúrich la oportunidad única de contemplar de cerca piezas originales de esta extraordinaria edición que ya forman parte de la historia del fútbol".

La exposición dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se abrió el 17 de noviembre en el FIFA Museum de Zúrich, y se podrá disfrutar con la entrada habitual al museo.