¿Cómo calcular tu capacidad de endeudamiento antes de solicitar un crédito?

Antes de solicitar un préstamo, se recomienda a las personas calcular su capacidad de pago

Antes de solicitar un crédito, es importante conocer cuál es tu capacidad de endeudamiento, es decir, el monto máximo que puedes destinar al pago de una deuda sin poner en riesgo tu estabilidad económica.

Este indicador permite determinar si, con tus ingresos mensuales, puedes cubrir tanto los gastos habituales del hogar como las cuotas de un préstamo.

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¿Cuál es el porcentaje recomendado?

Los especialistas recomiendan que la capacidad de endeudamiento no supere entre el 30% y el 40% de los ingresos netos mensuales.

Los ingresos netos corresponden al dinero que queda disponible después de descontar todos los gastos que tiene una persona al mes de los ingresos totales percibidos.

¿Cómo hacer el cálculo?

La fórmula es sencilla:

Ingresos totales – gastos totales = ingresos netos

Ingresos netos × 0,40 = capacidad máxima de endeudamiento Ejemplo práctico

Por ejemplo, si una persona recibe USD 1 200 al mes y sus gastos mensuales suman USD 800, el cálculo sería el siguiente:

USD 1 200 – USD 800 = USD 400 de ingresos netos. USD 400 × 40% = USD 160.

Así puede consultar las deudas que tienen en entidades financieras

En este caso, la persona tendría una capacidad de endeudamiento de USD 160 mensuales, por lo que sería recomendable que la cuota mensual de un crédito no supere ese valor.

Las entidades financieras también toman en cuenta la capacidad de endeudamiento al momento de evaluar una solicitud de crédito.