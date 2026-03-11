José Antonio Kast asume la presidencia de Chile

El abogado José Antonio Kast asumió el miércoles la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

"Sí juro", expresó Kast en una ceremonia solemne ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 km de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

Kast, de 60 años, llega con la promesa de mano dura frente a la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos, con la instauración de un "gobierno de emergencia".

"Las cosas van a cambiar", dijo a la prensa este miércoles, minutos antes de convertirse en el nuevo mandatario.

Los chilenos abandonaron en los últimos años el anhelo de una nueva Constitución surgido con el estallido social de 2019. Boric fue uno de los principales impulsores de ese proceso que fracasó tras dos intentos de reforma.

El nuevo presidente, devoto católico y padre de nueve hijos, representa "una derecha conservadora como no se ha conocido desde el retorno a la democracia", en 1990, asegura Rodrigo Arellano, analista político de la privada Universidad del Desarrollo.

El discurso de orden de Kast atrae a chilenos que buscan un freno a la delincuencia.

"Mis expectativas son esperanzadoras con Kast. Llevamos muchos años con mucho vandalismo y mucha delincuencia en Chile", dice a la AFP el vendedor José Miguel Uriona, de 65 años, en Valparaíso.

Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron y han llegado al país bandas extranjeras como el Tren de Aragua, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región. La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica.

Sin embargo, Kast pronunció durante la campaña varios discursos detrás de un vidrio blindado y presentó a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco. Arrasó en las presidenciales de diciembre frente a la izquierdista Jeannette Jara.

El ultraderechista fue investido en una ceremonia a la que asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), entre otros, así como Chistopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y la premio Nobel venezolana María Corina Machado.

Kast se suma así a los gobiernos de derecha que crecen en la región bajo el ala de Estados Unidos.

Expectativas

"Los grandes problemas que aquejan al país no tienen solución rápida. Kast tendrá que buscar el mecanismo para que las expectativas no le jueguen en contra", dice Arellano.

Kast presentó un gabinete de ministros, para dijo, enfrentar "una emergencia nacional".

Dos de sus futuros ministros fueron abogados de Augusto Pinochet (1973-1990), cuya dictadura dejó 3.200 muertos y desaparecidos.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.

Kast afirma, por el contrario, que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.

El ultraconservador designó asimismo a una activista antiaborto como ministra de la Mujer.

Es un equipo "con muy poca experiencia en negociación y manejo político" que "le puede generar problemas con el Congreso", comenta el politólogo Alejandro Olivares, analista de la Universidad de Chile.

Durante la mañama el mandatario oficializó su renuncia al Partido Republicano, que fundó en 2017, un gesto simbólico que suelen realizar los nuevos mandatarios para asegurar independencia.

Tensión

Chile tenía una larga tradición de transferencias de mando cordiales entre gobiernos, pero la semana pasada Kast cortó abruptamente la coordinación con el gobierno saliente.

El derechista acusó a Boric de ocultar información sobre un proyecto de cable submarino de fibra óptica para conectar el país con China, muy criticado por Estados Unidos por ser una supuesta amenaza a la seguridad regional.

Y aunque al final se restableció la transición, su reacción quedó como una señal de su estilo de gobierno.

En campaña, en cambio, Kast evitó algunas polémicas: esquivó preguntas sobre su conocida admiración por Pinochet y sobre su rechazo total al aborto.

Tampoco entregó detalles de cómo cumplirá sus promesas de recortar el gasto público en 6.000 millones de dólares sin eliminar beneficios sociales y de expulsar a más de 330.000 migrantes indocumentados.