Kast ordena construir 'barreras físicas' en frontera de Chile para frenar migración irregular

Chile inicia una nueva era con la llegada de la extrema derecha en el poder

El nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ordenó el miércoles tras asumir el cargo la construcción de "barreras físicas" en la frontera de Chile con Bolivia para desincentivar la inmigración irregular, una de sus principales promesas electorales.

"Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios" y "le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal" en la frontera con Bolivia, dijo Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante un acto en el que firmó sus primeros seis decretos, tres de ellos destinados a la migración irregular.

En Chile actualmente hay 337 000 extranjeros que viven sin la documentación requerida, según datos oficiales.

Batería de decretos

En sus primeras horas en el cargo, Kast buscó dar una señal de compromiso y "trabajo desde el primer día", firmando varios decretos antes de ofrecer su primer discurso, lo que es poco habitual en la tradición chilena.

Entre ellos, uno que acelera la reconstrucción de las comunas afectadas por megaincendios, otro que refuerza la seguridad en la frontera norte para frenar la migración irregular y otro que instruye una auditoría total en los ministerios en busca de irregularidades.

"Un país no puede gobernarse solo con ideas, tiene que gobernarse con carácter y el carácter es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque cueste", declaró Kast, frente a una multitud que agitaba banderas chilenas.

El exdiputado es también el primer gobernante en respaldar la dictadura, ya que el único mandatario conservador que había gobernado hasta ahora en democracia era Sebastián Piñera, que votó en contra de la continuidad del Pinochet en 1989.

En el gabinete de Kast, de hecho, hay dos abogados que defendieron al general en distintas causas y que liderarán las carteras de Defensa y Justicia.

"Queremos seguridad porque sin seguridad no hay economía. La gente tiene miedo", aseguró a EFE Gladys Tapia, de 80 años y quien acudió a las puertas de La Moneda para escuchar el discurso.

Lo mismo apuntó a EFE Claudia Salinas, de 64 años, quien subrayó a EFE que en el centro de Santiago "la cosa se puso muy mala y queremos que sean firmes con eso".

Pese a que la delincuencia ha aumentado en los últimos años, Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región y la tasa de homicidios bajó en 2025 hasta los 5,4 por cada 100 000 habitantes, según datos oficiales.