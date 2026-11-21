La Agencia Nacional de Tránsito organiza la atención para la renovación de licencias según el último dígito de la cédula.

¿Su licencia de conducir está por caducar o ya se venció? Si vive en Quito, puede iniciar el proceso de renovación por Internet, pero debe cumplir varios requisitos antes de acudir a las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Desde el 31 de agosto de 2026, la institución modificó su sistema de atención y eliminó el agendamiento de una fecha y hora específicas para este trámite.

Ahora, los conductores deben realizar el pago, seleccionar una agencia y acudir el día correspondiente al último número de su cédula.

¿Qué día debe acudir a la ANT según su cédula?

El cronograma de atención ordinaria está distribuido de la siguiente manera:

Lunes: cédulas terminadas en 1 y 2

Martes: cédulas terminadas en 3 y 4

Miércoles: cédulas terminadas en 5 y 6

Jueves: cédulas terminadas en 7 y 8

Viernes: cédulas terminadas en 9 y 0

La atención se realiza según el orden de llegada y la capacidad disponible en cada agencia. Por ello, acudir el día asignado no garantiza que el usuario sea atendido de inmediato.

Paso 1: Realiza el examen psicosensométrico

Antes de acudir a la ANT, debes realizarte un examen psicosensométrico en una escuela de conducción autorizada.

Esta evaluación permite conocer tus capacidades visuales, auditivas, de coordinación y reacción al momento de conducir. El certificado tiene una vigencia de 60 días calendario.

Paso 2: Genera la orden de pago

Ingresa al portal oficial de la ANT, www.ant.gob.ec, y sigue estos pasos:

Accede a la opción de turnos en línea

Selecciona el trámite correspondiente a la renovación de licencia

Ingresa tu número de cédula

Genera la orden de pago

Cancela el valor en los puntos o canales autorizados

Ingresa nuevamente al sistema, selecciona la agencia de tu preferencia y guarda el comprobante

Si realizas el pago por Internet, ten en cuenta que la acreditación puede tardar hasta 72 horas.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en Ecuador?

Según el tarifario publicado en la Guía Oficial de Trámites y Servicios del Gobierno, los costos de renovación de licencias no profesionales son:

Tipo A (motocicletas): USD 68

Tipo B (vehículos particulares): USD 68

Tipo F (personas con discapacidad): USD 42

Estos valores no incluyen las comisiones bancarias ni el costo del examen psicosensométrico, que se cancela por separado.

Paso 3: Reúne los documentos obligatorios

Antes de acudir a la agencia seleccionada, asegúrate de contar con los siguientes requisitos:

Cédula de identidad original o digital, desde la aplicación Gob.ec

Certificado de votación vigente, físico o digital, cuando corresponda

Licencia de conducir original

Resultado del examen psicosensométrico vigente y aprobado

Comprobante de pago del trámite

Comprobante generado en el portal de la ANT

Además, no debes mantener multas o infracciones de tránsito pendientes de pago.

En caso de pérdida o robo de la licencia, debes presentar la denuncia realizada a través del portal del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gob.ec, en la que se especifique el tipo de documento extraviado.

Paso 4: Acude a la agencia y rinde el examen teórico

Una vez que tengas todos los documentos, deberás presentarte en la agencia seleccionada.

En Quito, puedes consultar las opciones de atención disponibles en el sistema de la ANT, entre ellas las plataformas gubernamentales Norte y Sur, según su disponibilidad.

Durante el trámite presencial deberás actualizar tus datos, entregar la documentación y rendir una evaluación teórica de 20 preguntas, relacionadas con las normas de tránsito y seguridad vial.

Tras aprobar el examen y cumplir con los requisitos, podrás recibir tu nueva licencia de conducir.

¿Puedes renovar tu licencia un sábado en Quito?

Si por cuestiones laborales o personales no puedes acudir entre semana, la ANT habilitó jornadas extraordinarias de atención durante los últimos meses de 2026.

Con corte al jueves 19 de noviembre de 2026, quedan dos fechas programadas para la renovación y emisión de duplicados:

Sábado 12 de diciembre de 2026

Sábado 19 de diciembre de 2026

Durante estas jornadas no se aplicará la restricción por el último dígito de la cédula.

El horario inicialmente anunciado es de 08:00 a 16:30.

¿Con cuánto tiempo de anticipación puedes renovar tu licencia?

No es necesario esperar a que tu licencia caduque para iniciar el trámite. La normativa ecuatoriana permite renovarla hasta 90 días antes de su vencimiento.

El nuevo documento tendrá una vigencia de cinco años, contados desde su fecha de emisión.

Recuerda que no está permitido conducir un vehículo con la licencia caducada.